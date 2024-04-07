Derince Belediyesi'nde komisyonlar belli oldu

KOMİSYONLAR
Meclis Katipleri
1-Evrim Gülsoy
2- Melin Can Er
Yedek
(1-Emre Şimşek),
(2-Serhat Tanyıldız)
Meclis Başkan Vekilleri
1- Abdurrahman Akgüi
2- Saniye Türk
Encümen Üyeleri
1-Ali Günerhan
2- Ali Avcı
3- Hüseyin Parlak
İmar Komisyonu
1- Ünal Ekşi
2- Ertan Karakaş
3-Serhat Tanyıldız
Plan Bütçe Komisyonu
1- Hakan Korel
2-İsmail Bilgin
3- Evrim Gülsoy
Çeşitli İşler
1- Asuman Ekerer
2- İsmail Çelik
3- Emre Şimşek
Çevre ve Sağlık
1- İbrahim Karnıaçık
2- Saniye Tank
3- İsmail Çelik
Eğitim ve Kültür
1- Melih Can Er
2- Abdurrahman Akgül
3- Saniye Türk
Marmara Birliği
1- Nuri Pasa
2- Hüseyin Parlak (Yedek)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.