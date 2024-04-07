07 Nis 2024 - 17:17 - Ekonomi

Son sigara grubuna da zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.