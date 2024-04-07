Son sigara grubuna da zam geldi!

Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu.
Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.