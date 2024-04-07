- Ekonomi

Son sigara grubuna da zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Son sigara grubuna da zam geldi! mask

Seçim sonrası  zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı  Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco  grubuna 7 TL zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.


Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
# Sigara, Zam, seçim, yeni, Erol Dündar

07 Nis 2024 - 17:17 - Ekonomi

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