TARZAN'DAN BANDIRMA'YA SON DAKİKADA DARBE: 1-1

Maçtan dakikalar

29. dakika Mücahit Albayrak, Diallo'ya yaptığı faulden sonra hakem Batuhan Kolak, Mücahit'e sarı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından Batuhan Kolak sarı kartı iptal ederek Mücahit Albayrak'a kırmızı kart verdi. Karara itiraz eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de kırmızı kart ile tribüne gitti

44. dakika Rahmetullah'ın ortasında kale önünde topla buluşan Djitte'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada kale önünde oluşan karambolde John Mary meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Mehmet Özcan dk. 60), Cebio Soukou (Jozefzoon dk. 60), Metehan Mimaroğlu (Mustafa Çeçenoğlu dk. 85), Doğan Can Davas (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 37), Rahmetullah Berişbek, Anrea Sitoe, Levent Ayçiçek (Taha Batuhan Yayıkçı dk. 85), Sergen Piçinçiol, Mücahit Albayrak

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Badji, Mert Çelik, Gakpa

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Tashkin, Eduart Roca (John Mary dk. 65), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Bekir Karadeniz dk. 46), Daniel Graovac, Anrej Dokanovic (Jetmir Topalli dk. 46), Demba Diallo (Mohammed Ofkır dk. 83), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, De Lima (Kazım Can Kahya dk. 90+4)

Yedekler: Eren Karataş, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Levent Devrim

Goller: Djitte (dk. 44) (Bandırmaspor), John Mary (dk. 90+1) (Manisa FK)

Kırmızı Kart: Mücahit Albayrak (dk. 33) Yusuf Şimşek (dk. 33) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Daniel Graovac (Manisa FK), Remi Mulumba (Bandırmaspor)