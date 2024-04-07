07 Nis 2024 - 17:21- Spor G:

DERİNCE YENİLMEDİ GÖKÇE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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DERİNCE YENİLMEDİ GÖKÇE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ mask
DERİNCE YENİLMEDİ GÖKÇE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ
DERİNCE YENİLMEDİ GÖKÇE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 34. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, ikinci sıradaki şampiyon adayı Fırat Gül’lü GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Sertif Gökçe de takımının yanında yerini aldı, yoğun ilgi gördü.

Hakemler: Burak Akdağ, Burak Cansız, Mehmet Büyükyılmaz
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Taha Aydınlı dk. 62), Alperen Pak, Berat Ali Genç (Erdi Can Şehit dk. 90), Ege Özkayımoğlu (Murat Arda Ayhan dk. 62), Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy (Furkan Şeker dk. 67), Melik Derin
GMG Kastamonuspor: Abdullah Yiğiter, Ramazan Keskin, İsmail Güven (İlyas Kubilay Yavuz dk. 57), Okan Eken, Furkan Çil (Ali Akkuş dk. 84), Muhammet Sarıkaya, Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Samed Ali Kaya (Yusuf Türk dk. 57), Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen
Sarı kartlar: Volkan Altınsoy, Murat Arda Ayhan, Hüseyin Yılmaz (Belediye Derincespor), Samed Ali Kaya, Ramazan Keskin (Kastamonuspor)
DERİNCE YENİLMEDİ GÖKÇE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ

# TÜRK, sertif gökçe

07 Nis 2024 - 17:21 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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