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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da yapılacak genel kurulun seçimli olacağını duyurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den seçim kararı mask

Tartışmaların odağındaki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçim kararı aldı.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada 18 Temmuz'da yapılacak Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını duyurdu.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik."

Kaynak: sözcü
# TFF, seçim, Futbol, karar, türkiye

07 Nis 2024 - 17:35 - Spor

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Yorumlar

(1)
01

Körfezli - ne temmuzu be istenmiyorsun futbolun içine ettin huzur adalet bırakmadın herkes şikayetçi.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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