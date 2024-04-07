Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı yaşadı. Altay karşısında aldığı 4-1'lik zaferle, lig sona ermeden 5 hafta önce Süper Lig biletini cebine koydu.

Eyüpspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmanın ilk golü, 8. dakikada Gianni Bruno tarafından kaydedildi. Ancak 14. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle beraberlik sağlandı. Mücadelenin 23. dakikasında Recep Niyaz'ın golüyle Eyüpspor, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda Eyüpspor, Bruno'nun 55. dakikadaki golü ve Adrien Regattin'in 64. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e taşıdı ve maçı bu skorla kazandı.

Bu galibiyetle Eyüpspor, puanını 67'ye yükselterek, üçüncü sıradaki Sakaryaspor ile arasındaki farkı 17 puana çıkardı ve Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan Eyüpspor, 2020-21 sezonunda 37 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselmişti.

ALTAY KÜME DÜŞTÜ

Öte yandan, İzmir ekibi Altay, Eyüpspor mağlubiyetiyle 15 puanda kaldı ve 2. Lig'e düştü. Adanaspor'un, Gençlerbirliği ile oynadığı 1-1 beraberlikle tamamlamasıyla, Altay'ın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.



Stat: Eyüp

Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Onur Gülter

Eyüpspor: Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro (Dk. 68 Metehan Baltacı), Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 73 Sinan Gümüş), Recep Niyaz (Dk. 82 Bekir Yılmaz), Regattin (Dk. 68 Saiz), Ampem, Bruno (Dk. 73 Thuram)

Altay: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin (Dk. 81 Enes Yetkin), Kuban Altunbudak (Dk. 81 Hikmet Çolak), Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 68 Onur Efe), Salih Sarıkaya, Enes Öğrüce, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 90 Arda Gezer), Deniz Kadah (Dk. 90 Onur Yıldız)

Goller: Dk. 8 ve 55 Bruno, Dk. 23 Recep Niyaz, Dk. 64 Regattin (Penaltıdan) (Eyüpspor), Dk. 14 Deniz Kadah (Altay)

Sarı kart: Dk. 12 Kuban Altunbudak (Altay)