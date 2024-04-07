Yazar İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık'ın cenazesi, Gebze ilçesine getirildi.Işık için Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osman Yılmaz Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler katıldı.