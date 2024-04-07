Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık'ın cenazesi, Gebze ilçesine getirildi.Işık için Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osman Yılmaz Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler katıldı.
- Asayiş
Yazar İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair İhsan Işık, Kocaeli'de toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.