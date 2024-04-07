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'Teşhis konulamayan hastalık' çocukların canını aldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 127 çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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'Teşhis konulamayan hastalık' çocukların canını aldı mask

Nijerya'nın Sokoto Eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

07 Nis 2024 - 18:44 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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