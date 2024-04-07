AKP'li başkanın ADD'ye bağış çağrısı yandaşları kızdırdı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AKP'li Fırat Yayla, tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağış yapmasını istedi.
Yayla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenleri bunun yerine bazı derneklere bağış yapmaya çağırdı.
Yayla'nın banka hesap bilgisini paylaştığı dernekler arasında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de bulunduğu görüldü.
AKP'li belediye başkanının bu tutumu, partisine yakın internet haber sitesi Haber 7'nin tepkisini çekti. Sitenin ilgili haberinde "AK Partili Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Yayla, kutlama mesajlarına yerine CHP'nin arka bahçesi gibi çalışan, Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı yapan ADD'ye bağış çağrısı yaptı" denildi.
Yayla'nın paylaşımı, sosyal medyada AKP'ye yakın sosyal medya hesapları ve kimi islamcı isimler tarafından da tepkiyle karşılandı.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.