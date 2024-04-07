Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha

Sezon başında astronomik bir rakam karşılığında Fenerbahçe’den Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid Türkiye’den sürpriz bir isim için harekete geçti.

İspanyol devinin Trabzonspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Genç kaleciyi takibe alan Real Madrid scoutları Onuralp’in U18 Milli Takımı ile Trabzonspor U19 takımı maçlarını yakından takip etti.Özellikle 1-1 sona eren İspanya maçında yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni kazanan genç kaleci için Real Madrid'in sezon sonunda Trabzonspor'a teklif yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Bordo-mavililer, Onuralp Çevikkan'ı Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Kaynak: yeniçağ