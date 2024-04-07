Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Hafta boyunca hava sıcaklığının ortalama 20 derece olması bekleniyor. Yarın hava sıcaklığı en düşük 7 en yüksek 17 derece olacak. İşte güncel hava durumu: