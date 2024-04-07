Seçim sonuçları uygulanan ekonomi politikasını değiştirir mi?

ŞÜKRÜ DİLAVER

Öncelikle 31 Mart mahalli idareler seçimi sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Her ne kadar mahalli idareler seçimi de olsa, seçim sonuçları uzun yıllar ülkemizde konuşulacak tartışılacak. Seçim sonuçları bize net bir şey gösterdi ;aşırı yükselen enflasyon ,hayat pahalılığı ,bozulan gelir dağılımı ,özellikle emeklilerin geçim sıkıntısı ,bölgesel ve küresel zorluklar altında vatandaş ezilmektedir. Sandıklardan çıkan sonuç da bu problemlerin yansımasıdır.

İktidar partisine vatandaş, gidişattan memnun değilim, ekonomik şartlar bizi zorluyor diyerek ciddi bir ikaz yapmıştır. Türkiye’nin nüfusunun % 74’üne tekabül eden şehirler muhalefet partileri tarafından kazanılmış olup, ekonomik büyüklük açısından illerimiz kategorize edilirse gayrisafi yurtiçi hasılanın % 82’sini sağlayan illerin belediyeleri muhalefet tarafından yönetilecek belediyeler durumuna gelmiştir. İhracat verileri baz alınarak karşılaştırma yapılırsa, iktidar partisinin kazandığı illerin toplam ihracat içindeki payı yaklaşık % 20, muhalefet partilerinin kazandığı illerin toplam ihracat içindeki payı % 80 civarındadır. Bu sonuçlar, ekonomik büyüklüğü ve nüfus çoğunluğu bakımından önemli olan şehirlerde, vatandaşın ekonomik açıdan daha büyük sıkıntılar çektiğini ve tepkisini de sandıkta çok net şekilde ifade ettiğini göstermektedir.

Elbette gerek iktidarın gerekse muhalefetin seçim sonuçlarından çıkaracakları çok önemli dersler olduğu muhakkaktır. Biz bu yorumları ,bu konuda tecrübeli olanlara bırakıp herkesin merak ettiği ve bu seçimin asıl belirleyicisi olan ekonomiye yönelik bundan sonra nasıl bir yol izlenecek ,başlanmış olan rasyonel programdan geri dönülecek mi ,ya da bu seçim mağlûbiyeti gerek ekonomi politikasını ,gerekse kadroların değişimine yol açacak mı ,sorularına cevap vermeye çalışalım .

Seçimden sonra uygulanacak sıkı maliye, para politikaları ve kredi kartları ile kredilere yönelik sıkılaştırma hamleleri, kamu tasarruf politikaları, seçimden önce uygulanmaya başlanan politikalarla karşılaştırıldığında daha can yakıcı ,vatandaşları daha etkileyecek ,satın alma güçlerini düşürecek ,belli sektör ve iş kollarında işsizliğe sebebiyet verecek, büyümeyi düşürecek politikalar olacaktır. Hiç kuşkusuz vatandaşlarımızın ,ekonomiye yönelik yorum yapanların aklına hemen şu soru gelmektedir “Seçim kaybeden bir iktidar sıkı tedbirleri içeren para ,maliye politikalarını uygulayabilir mi ?”Unutmamalıyız ki ,mevcut iktidarın önünde yaklaşık dört yıllık bir süreç mevcut olup ,alınacak ekonomik tedbirler bu sürede tavizsiz uygulanabilirse hedefe ulaşmada ciddi yol alınabilir. Ekonomi yönetimi hiç taviz vermeden sıkı maliye tedbirlerini süratle hayata geçirmeli ,başlanan sıkı para politikasına devam etmelidir. Bu arada yapılması gereken yapısal reformları da bir bir hayata geçirerek ;Sivil toplum kuruluşları ,bankalar ,işadamları örgütleri ve tüm vatandaşlarımıza uygulanacak tedbirleri ve yol haritasını anlatıp ,enflasyonu düşürmeye yönelik konsensüsü sağlamalıdır.

Konsensüs sağlanmış bu politikaların uygulanması ve dozajının zaman zaman artırılması halinde oluşacak tepkinin karşısında durulup, biraz sabır, politikaya inanç ,enflasyonu düşürmeye hep birlikte odaklanma sağlanabilmeli ve bu süreçte bu inanç ve çaba korunabilmelidir. Hatta sadece iktidar partisi değil muhalefet de bu konuda üzerine düşeni yapmalı, doğru olan politikalar da karar alıcılara destek olmalı, politikaların yapılıp uygulanmasında yol gösterici, denetleyici rolünü yerine getirmelidir. Unutulmamalıdır ki enflasyonu kalıcı şekilde düşürmenin yolu belli olup, kim iktidarda olursa olsun elinde sihirli bir sopa olmadığına göre ,doğru politikalar belli ve gereklidir.

Seçim sonrası yapılan açıklamalar ve yorumlar; mevcut ekonomi yönetimine ve ekonomik programa sahip çıkılacağı, yüksek enflasyonu indirmenin ana hedef olduğu, bundan sonraki dönemde bu hedeflere odaklanılacağı, başlamış programın güçlendirilerek yola devam edileceği, iktidar tarafından dezenflasyonist süreç ve uygulanmakta olan politikaların arkasında durularak destekleneceği, yüksek enflasyonun indirilmesi için tek çözüm olduğu açıklanmaktadır.

Her ne kadar iktidar ciddi oranda oy ve belediye başkanlığı kaybetmiş olsa da Türk demokrasisi açısından ise, tüm dünyaya çok güçlü bir mesaj verilmiş ,Türk seçmeninin demokrasiye bağlılığını, gerekirse en güçlü görünen iktidarları bile rasyonel düşünerek rahatlıkla değiştirebileceğini göstermiştir.

Hiç kuşkusuz bu bakış açısı ekonomik saiklerle ülkemizi tahlil eden yatırımcılarda olumlu etkiler bırakacak, dış kaynak girişi bakımından olumlu etkileri görülecektir.

Çok önemli bir olumsuzluk olmadığı sürece, Türkiye’de 3-4 yıl seçim gündeme gelmeyecek gibi görünüyor. Bu süreç içinde ,amaçlanan ve açıklanan politikaların uygulanması halinde ,sorunlara daha çok odaklanıp restorasyon süreci daha çabuk atlatılabilir. Bu sürenin 2024 ve 2025 yılları gerçekten zor dönemler olacağını da burada belirtmek isterim.

Asıl etkilerini bundan sonraki süreçte görebileceğimiz Hazine ve Maliye Bakanı sn. Şimşek ve ekibinin hazırladığı ve uygulamaya başladığı politikalar ile eksik olan politikaların en kısa sürede tamamlanıp devreye girmesi halinde, oluşacak politika setinin de bir bütünsellik içinde uygulanmaya başlanması durumunda ,bu politikalara sahip çıkmamız ülkemiz yararına olacaktır. Amaçlanan sonuçlara ulaşmanın zaman alacağını bilerek sabırlı ve inançla yol almamız halinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürebiliriz.

Şimdilik ben de dahil kimsenin pek şans vermediği IMF ile bir anlaşma yapılsa bile ,uygulanabilecek program üç aşağı beş yukarı bu politika seti ile uyumlu olabileceğini tahmin ediyorum. Başlangıçta piyasaya göre düşük faizli uzun vadeli bir kredi alarak yola çıkmak ayrıcalığı dışında bir farkı olmayacağını düşünüyorum. IMF ile yapılacak bir stand-by anlaşmasının diğer etkileri ise ayrıca düşünülmelidir.

Okurlarımızın aklına şöyle bir soru da gelmiş olabilir “Ya bu politikalardan vazgeçip, ekonomi programı ve kadrosu değiştirilerek , yeni bir yola girilir ise ne olur ?”Bu sorunun cevabı da bu haftaki yazımın son cümlesi olsun ,eğer bu politikalardan vazgeçilir, geçmiş dönemde yapıldığı gibi genişlemeci politikalar ile ucuz kredi yoluna geri dönülürse ve ekonomi kadrosu da değişirse ,ilk olarak son 20-30 yılda Arjantin ekonomisi üzerine yazılmış makale ve kitapları okuyarak sorunun cevabını bulmaya başlamakta fayda olacağını düşünüyorum.

Tüm okuyucularımızın Ramazan bayramını şimdiden kutluyor, şeker tadında bayram geçirmelerini diliyorum.