|914
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN
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|08.04. 2024
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07 Nis 2024 - 20:22- Gündem Güncelleme:
Tek ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(Pazartesi) Körfez'de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek bölge:
07 Nis 2024 - 20:22 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.