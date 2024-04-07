07 Nis 2024 - 20:22- Gündem G:

Tek ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(Pazartesi) Körfez'de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek bölge:

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Tek ilçede elektrik kesintisi! mask

914KOCAELİKÖRFEZBARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTANAKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AZİZ SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENIZ, DENİZ SK., DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., GÜR SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., ÖMERAĞA SK., PINAR SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SEHER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YONCA, YONCA SK.08.04. 202409:0012:00
# elektrik kesintisi, cumhuriyet, 2024

07 Nis 2024 - 20:22 - Gündem

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