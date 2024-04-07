TIR kazasında can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AS 423 plakalı TIR, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobile çarptı.Kazada, otomobildeki Mehmet Esir Abay (42), Helin Abay (29), Berivan Abay (32), Alan Berken Abay (6) ve Şerzan Botan Abay, yaralandı.
MİNİK ŞERZAN HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Şerzan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.