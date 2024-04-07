Zinnur Büyükgöz'ün annesi vefat etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan annesi Selfiraz Büyükgöz hayatını kaybetti. 80 yaşında olan merhumenin cenazesi, 8 Nisan Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Darıca Emek Mahallesi, Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Muhterem Validem Selfiraz Büyükgöz, Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Darıca Emek Mahallesi, Fatih Camii'nden kaldırılacaktır. Rabbim; kıymetli Validemin kabrini nur, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Ruhu için el-Fatiha..." ifadelerini kullandı