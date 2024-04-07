Zinnur Büyükgöz'ün annesi vefat etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan annesi Selfiraz Büyükgöz hayatını kaybetti. 80 yaşında olan merhumenin cenazesi, 8 Nisan Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Darıca Emek Mahallesi, Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: "İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Muhterem Validem Selfiraz Büyükgöz, Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Darıca Emek Mahallesi, Fatih Camii'nden kaldırılacaktır. Rabbim; kıymetli Validemin kabrini nur, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Ruhu için el-Fatiha..." ifadelerini kullandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.