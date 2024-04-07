AKP Kocaeli iftarda buluştu!

AKP Kocaeli teşkilatları geleneksel hale getirilen teşkilat iftarını yerel seçimden bir hafta sonra Büyükşehir Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan gerçekleştirdi. AKP İl Başkanı Şahin Talus ev sahipliğinde yapılan iftara Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, MKYK üyesi İlyas Şeker, Belediye Başkanları, eski İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Mahmut Civelek, parti emekçileri katıldı.

“SADECE 3 BELEDİYE KAZANDILAR”

Programda ilk sözü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aldı . Büyükakın “Siz Marmara Bölgesinin en başarılı teşkilatısınız. Sizler Türkiye’nin en önde gelen teşkilatlarından birisiniz. Allah’a sizin gibi teşkilat nasip ettiğin için hamd olsun. Teşkilatımızın başarısı öyle bir başarı ki muhalefet 3 belediye aldığına sevindi. 9 belediye ve 1 Büyükşehir kaybettiklerine bakmadılar.

YİNE BAŞARACAĞIZ

Sakin ola karamsarlığa kapılmayın üzülmeyin, gevşemeyin. Biz yine başaracağız. Bundan yana şüpheniz olmasın. Gerçek belediyecilik farkı ortaya çıkacak. Bir yere kadar insanların gözünü boyayabilirsiniz. Otobüsler çalışmadığında, çöpler toplanmadığında insanlar bunun sorusunu sormaya başlarlar. Belediyecilikte hizmet vardır. Aynı zamanda gönüllere girmeliyiz. Eksiklerimiz, kusurlarımızı, milletin ne mesaj verdiğini analiz edeceğiz. İlçe ilçe, sandık sandık analiz yapacağız. Gönlünü kaybettiğimiz hemşerilerimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız.

SADECE VE SADECE...

Gevşemek, yılmak yok, bıkkınlık yok. Bu teşkilatlar her zaman çalıştı. Bundan sonra da tüm Türkiye’deki teşkilatların moral kaynağı Kocaeli teşkilatı olacak. Tüm Türkiye’nin gözü bizim üzerimize. Biz kendimize güveniyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Teşkilatçılığı biliyoruz. Sadece sakalımızı kestiler kesilen sakal daha gür çıkar. Bahane üzerine bahane üretenler bir müddet sonra lafla geminin yürümeyeceğini görecekler. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bize laf söylemeye devam edeceğiz. Bizim dikili ağacımız, yaptığımız işlerimiz var. Biz çalışırız onlar konuşurlar. Sadece ve sadece yaptıklarımızı eleştirirler.

BÜYÜKAKIN YİNE TELEFERİKTEN BAHSETTİ

Hani teleferik ne oldu derler yaparız sonra bunlar vizyonsuz derler. Neyin ne olduğunu vatandaşımız görecektir. Sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin, sakın mazlum olmayın. Biz gerçek hakikat olan millete hizmet etmenin başarılı olacağını biliyoruz. Yine başaracağız. Bugünden tezi yok hemen yarın çalışmaya başlıyoruz. Sadece Kocaeli’de değil tüm Türkiye’de gönül belediyeciliğinin nasıl yapılacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

7 HAZİRAN'I UNUTMAYIN

Büyükakın'ın ardından söz alan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır" Ümitsizlik bizim hiçbir zaman araladığı kapı olmadı. Teşkilatımıza her çalışmaya yanımızda olduğu için gönülden tebrik ediyorum. Bu seçimde seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yola niye çıkıyoruz. 2001 yılı sonrası AK Parti’nin başına gelenleri biliyoruz. Bu teşkilat millet ile el ele vererek hepsini üstesinden geldi. Bu teşkilatı bugüne kadar omuz omuz yine seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde girecek. 7 Haziran’ı unutmayın. Orada bir es vermiştik. O gün kısa yoklamayı 6 ay sonra çevirmeyi bildi. Biz gül bahçesinden gelmedik. Ayağımızda çalık büyüdük” şeklinde konuştu.

AKP KAZANDI

Son sözü alan İl Başkanı Şahin Talus, “60 gün hep beraberdik. Tüm teşkilat mensuplarından Allah razı olsun. Hep istişare ettik. Zor bir süreçten geçtik. Seçim sandıkta kazanılır. Sandıktan çıkan her sonuca saygımız var. Bir AKP kazandı. İki vatandaş bize bir uyarı yaptı Biz bu uyarıları sandık sandık değerlendireceğiz. Vatandaşımız ne dediyse doğrudur. Bu süreçte hepinize emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim sandıkta kazanılır, senadıkta müşahitler vardır. Kazanınca demokrasi diyorsunuz kazanmadığınız yerde demokrasi yok diyorsunuz. Ben tüm seçilen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz seçim beyannamelerini tamamlamış teşkilatlarız. Bir olmamız lazım, diri olmamız lazım. Şimdiden ramazan bayramınızı tebrik ediyorum” dedi