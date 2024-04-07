CHP'nin itirazları reddedilmişti! Şener Söğüt konuştu

Kocaeli’de, resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti’nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP, sandıkların tamamına itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını istedi. İlçe ve İl Seçim Kurulu CHP’nin itirazını reddederken CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, kararı Yüksek Seçim Kurulu’na taşımıştı. Körfez Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili YSK bugün nihai kararını verdi ve CHP’nin itirazını reddetti. YSK’nın kararı ile birlikte AK Partili Şener Söğüt’e mazbatanın yolu açıldı.

“SONUÇ HAYIRLI OLSUN”

YSK’nın kararı ile ilgili Şener Söğüt Nokta TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Söğüt yaptığı açıklamada, “31 Mart seçimleri sonuçlandı. Biz de aslında seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte toplamda 1395 beş oyla yüzde seçimi kazandık. Hep ifade ediyorum. Her partinin her seçimde en doğal hakkıdır. Yasal hakkıdır mevzuattan kaynaklı hakkını Cumhuriyet Halk Partisi hakkını kullanmıştı. Neticede yetkili kurullar ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kurulu, seçimin sonucunu değiştirecek herhangi bir gerekçe sunamadıklarından dolayı reddetmiştir. Nihai karar vermiştir. Nihai karar da Körfez’de Cumhur İttifakı adayı, AK Parti adayını kazandığı yönünde olmuştur. Sonuç ilçemize şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

YAKIŞIKSIZ İFADELER KULLANILMIŞTIR

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı yaptığı açıklamada ‘milletin yüzüne nasıl bakacak’ gibi yakışıksız ifadeler kullanmıştır. Belediyeleri kimin yöneteceğine millet karar verir. Millet kararını vermiştir. Biz bu süreçte de tamamen özellikle itiraza konu olan durumları da titizlikle, hassasiyetle dikkat ettik. Ve en nihayetinde yetkili kurullar da kararlarını vermiştir. Bizim bu konuda yeniden sayılsın. Yeniden seçime gidilsin deme, yetkimiz de yoktu, hakkımız da yok. Bu yetki elinde olan kurumlar bu yetkilerini ifade etmiştiler. Milletin kim bakamaz yüzüne.

SEÇİM İRADESİ SANDIĞA YANSIMIŞTIR

Özellikle bu itiraz sürecinde algı operasyonu yapanlar, yalan yanlış bilgileri ortaya saçanlar, yaygara koparanlar ve biz bunların her biriyle ilgili de gerekli açıklamalarımızı yaptık. Yine yaparız. Bunlar milletin yüzüne bakamaz bana göre. Bu açıklamaları yapanlar, algı operasyonları yapanlar, yalan yanlış bilgi verenler milletin yüzüne bakamazlar. Bizi millet seçmiştir. Seçim iradesi sandığa yansımıştır. Bu iradeye itirazlar yapılmıştır. Yetkili kurullar bu tür itirazlarla ilgili kararlarını vermiştir. Ve nihayetinde seçimi kazandığımız ortaya çıkmıştır” dedi.