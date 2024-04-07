Hafif ticari araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kaza, Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Hafif ticari araç yan yatarken, sürücü F.S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan F.S. hastaneye kaldırıldı. Araçtaki S.T. ve E.T. isimi yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki malzemeler ekiplerce çıkartılırken, aracın kanaldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.