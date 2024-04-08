Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a: 'Benim psikolojimi bozuyor'

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin sosyal medya hesabından Yıldızhan'ı tiye aldı.
İzzet Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri ile gündem olmuştu.
"BENİM PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"
Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede şarkı söylerkenki anlarını alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:
"Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.