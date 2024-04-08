Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selfiraz Büyükgöz'ün cenazesi, bugün (8 Nisan Pazartesi) ikindi namazını müteakip Darıca Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nden kaldırılacak.
- Asayiş
Zinnur Büyükgöz'ün acı günü
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün annesi Selfiraz Büyükgöz (80) Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.