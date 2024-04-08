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Kocaelispor'dan Burak Öksüz açıklaması

Kocaelispor, Çorum FK maçında sakatlanan Burak Öksüz'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Kocaelispor'dan Burak Öksüz açıklaması mask
Kocaelispor'dan Burak Öksüz açıklaması
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Burak Öksüz'ün  sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kocaelisporlular, öncelikle hayati bir risk atlatan oyuncumuz Burak Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün oynadığımız Çorum FK deplasmanında maçın başından sonuna kadar stadyumda hiç susmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında yürekleri Kocaelispor için atan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bazen puan kayıpları olabiliyor ancak bugün yolumuzdan ve hedefimizden sapmadık. Buradan hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağız inancımız odur ki yolun sonu Süper Lig olacaktır."

Kocaelispor'dan Burak Öksüz açıklaması
# sağlık, Kocaelispor, çorum fk

08 Nis 2024 - 08:25 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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