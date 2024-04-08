Bakanlığın özel hastaneler yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe tepki yağdı

Merve Kılıç'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle muayenehanesi bulunan hekimlerin, vakıf üniversitelerini de kullanabilmesine olanak tanındı.

Değişiklikle yönetmeliğin “Vakıf Üniversitelerine ait hastaneler ve vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği” başlıklı maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre muayenehanesi bulunan hekimler; muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yaparak ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabilecek. Ayrıca yeni düzenlemeyle 60 yaşını dolduran ve engellilik oranı en az yüzde 60 olan doktorlar, kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek. Bu düzenleme çerçevesinde görev yapan hekimler, yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamayacak. Halihazırda birden fazla özel sağlık tesisinde çalışan hekimler ise mevcut çalışma şekliyle görevlerini sürdürmeye devam edecek. Ancak özel sağlık kuruluşundan ayrılmaları halinde bu hakları sona erecek. Sağlık emekçileri ise “özel hastane sahibi sağlık bakanının özel hastanelerin ihtiyacı olan düzenlemelere yoğunlaştığı kadar kamuda sağlık hizmetine yoğunlaşmadığına” tepki gösteriyor.

"ÖZEL SEKTÖR UNVANLI BAKAN"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekeçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlık düzenleme ihtiyacı özel hastane ise hızır gibi, yurttaş ve sağlık emekçisi ise kaplumbağa hızında” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, “Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi başkan yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “Üniversite hastanelerinin sorunu olunca ben üniversite hastanelerine bakmıyorum diyen bakanımız, OHSAD başkanı. Bu kadar özel sektör unvanı olan bakanımızın, özel sektörün sorununa odaklanması çözüm düzenlemelerine gitmesi normal. Beklentimiz halkın ve sağlık emekçilerinin sorunlarının çözümünde de kağnı hızını terk etmesi” diye konuştu.

"HEKİM İÇİN MAĞDURİYET DOĞABİLİR"

SES’ten yapılan açıklamada “Bakanlık, düzenleme ihtiyacı özel hastane ise hızır gibi, yurttaş ve sağlık emekçisi ise kaplumbağa hızında” denildi.

Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten de söz konusu değişikliği şöyle yorumladı: “60 yaşını dolduran ile engellilik oranı yüzde 60 olan hekimler kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabileceği önceki yönetmelikte de vardı. Yeni değişiklikle bu sisteme bir kısıtlama getirilmiş. Önceden hekim, iki sağlık kuruluşunda çalışabiliyordu. Yeni değişiklikle bu bire düşürülmüş.” Bazı branşlar için bu durumun olumsuz olduğuna dikkat çeken Ökten, “Hasta sayısının göreceli daha az olduğu yan dallarda bu kez hekim için mağduriyet doğabilir. Tek sağlık kuruluşuna düşmek, hekimin ekonomik ve özlük hakkı kaybına yol açabilir. Hekimin, hastane seçme özgürlüğünde bir kısıtlamaya gidilmiş” diye konuştu.

Kaynak: CUMHURİYET