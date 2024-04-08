'İlk Evim Arsa' projesinde ücretlerini yatıran hak sahipleri kimseye ulaşamıyor

Şehriban Kıraç'ın haberine göre, AKP hükümetinin Eylül 2022’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanıttığı 81 ili kapsayan “İlk Evim İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesinde birçok ilde arsa ve konutlarla ilgili belirsizlik sürüyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimi yapılarak hem müstakil hem de müşterek arsalar için birçok ilde hak sahipleri bir yıl önce belirlenmişti. İki yıl önce açıklanan TOKİ İlk Evim Arsa projesi ile yurttaşlar ister kendi evlerini yapacak isterlerse de TOKİ’den yardım alabilecek, iki ayrı gruptaki bu arsalar yaklaşık 937 lira ile 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle satılacaktı. Ancak arsaların hangi bölgede, hangi ada ve parselde olduğu ile ilgili şu ana kadar hak sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Hak sahipleri TOKİ’ye ulaşamamaktan yakınırken kurumun internet sitesi üzerinde de bilgileri bulamıyorlar. Sosyal medya üzerinden şikâyetlerini dile getiren ve görüştüğümüz hak sahipleri “ Türkiye genelinde 1 milyon arsa verilecekti. Mesela İstanbul’da 50 bin arsadan bahsediliyor. Ama arsa İstanbul’un neresinde bilmiyoruz. Eğer arsayı vereceklerse ödemeler açıklandığı dönemdeki rakamlar üzerinden mi olacak belli değil. TOKİ’nin telefonlarına ulaşamıyoruz. Ben yatırdığım başvuru ücretimi almak istiyorum onun için bile bir muhatap bulamıyoruz” diye yakındılar.

DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ

Şikâyetvar üzerinden bir hak sahibi “TOKİ İlk Evim Arsa projesine 20/10/2022 de başvurdum. 2023 Ocak’ta kura yapılmıştı ve asil olarak hak sahibi oldum, ancak 1 yılı geçti haber yok. TOKİ’yi arıyorum kimse cevap vermiyor. CİMER’e yazdım bekleyin dediler. Daha ne kadar beklenecek acaba” diye sordu.

İMAR PLANI SÜRÜYOR

İlk Evim Arsa projesinde hak sahibi olan yurttaşlar arsa projelerinde gelinen son durumu sosyal medya platformu X üzerinden de TOKİ’ye soruyor. TOKİ gelen birçok şikâyete ise şu yanıtı veriyor:

“Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında ‘Arsa Belirleme Kura Takvimi’ web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacak.”

Arsalarda devam eden belirsizliğin benzeri birçok ildeki konut projelerinde de var. Ancak TOKİ birçok konut projesinin henüz ihalesini bile yapmamış. Projenin açıklandığı dönemde dar gelirlilerin, 608 bin liradan başlayan fiyatlarla 2 bin 280 lira taksitli ve 240 ay vadeli ödeme imkânıyla 2+1 konut sahibi olacağı ifade edilmişti. İlk Evim Arsa projesi kapsamında 3.5 milyon yurttaşın güvenli konutlarda yaşayacağı ve toplamda 900 milyar liralık bir ekonomik hacme ulaşılacağı belirtilmişti.

81 İLDE 1 MİLYON KONUT OLACAKTI

81 ildeki 1 milyon konut amaçlı arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirlenmişti. Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayacak.

Kaynak: CUMHURİYET