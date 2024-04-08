Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı’nın Akşener’e “İstifa et, değişim gerekiyor” dediği kulislerde konuşuluyor. Genel başkan Meral Akşener, kongrede aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yapmazken Akşener’in rakipleri de artıyor.
İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını işaret etti. Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Akalın, bugün adaylığını kamuoyuyla paylaşacak.
"EN AZ 5 ADAY"
Parti, “Akşener gitsin” diyenler ve “Giderse parti biter” olmak üzere ikiye ayrılırken başka isimlerin de aday olmayı düşündüğü iddia ediliyor. Parti kulislerinde en az 5 kişinin Akşener’e rakip olacağı konuşuluyor. Akşener’in de yeniden aday olmaktan yana tavır gösterdiğini kaydeden bazı parti kaynakları; Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Bilge Yılmaz’ın aday olmayı düşündüğünü öne sürüyor. Adaylar arasında zayıf da olsa parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da adı geçiyor. Bu isimlerin Akşener’in aday olup olmayacağını beklediği ve ona göre hamle yapacağı da iddialar arasında.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.