Emekliler yıllarca para ödüyordu, artık ücretsiz!

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yönelik bir güncelleme duyuruldu. Bir özel banka, müşterilerine gönderdiği mesajda, 3 Nisan'dan itibaren 100 TL olan alt limitin 175 TL olarak revize edileceğini açıkladı.

Bu güncellemeyle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenecek.

Arabası olan emekliler için sevindirici bir haber de Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, yıllardır yapılan ödemelerin ardından artık hizmetin tamamen ücretsiz olacağını duyurdu ve promosyon kampanyasını güncelledi. Emeklilere ödenen promosyon tutarı artırılarak arabası olan emeklilere ücretsiz hizmet sunulacak.

Banka yetkilileri, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, Bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir." dedi ve yeni kampanya detaylarını açıklandı.

Yapılan duyuruya göre, emekliye ödenen maaş promosyonu artırılırken, emeklilere sunulan ek imkanlar da çeşitlendirildi. Ziraat Bankası, emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel kampanyalı vadeli mevduat faiz avantajı sunacak.

Bu avantajlardan faydalanmak isteyenler en yakın Şube'ye başvurabilir veya Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden vadeli mevduat hesabı açabilirler.

"EMEKLİLİĞİNİZDE ÜCRETSİZ HGS"

Ziraat Bankası, ilk defa emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunacak. Bu hizmet için en yakın şubeye başvurulabilir.

EMEKLİLERE ÖZEL İNDİRİMLİ KİRALIK KASA HİZMETİ

Banka, emekli müşterilerine özel olarak %25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler Şubelerimize başvurabilirler.

ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ DİJİTAL KANALLARDAN

Banka, dijital kanallar aracılığıyla Havale-EFT-FAST işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Sunulan bu imkanlardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalamaları yeterli olacak.

Bu kampanya çerçevesinde, emekli maaşı müşterilerine 12 bin TL promosyon tutarı yanı sıra ücretsiz HGS hizmeti de sunulacak.

Kaynak: GÜNBOYU