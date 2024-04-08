TARİHİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ

Bu pozisyonun gol olması gerekiyordu. Yardımcı hakem de pozisyona devam deyince, Kocaelispor tarihi bir golden oldu. İtirazlar sonucu değiştirmedi. Maç sonrasında da teknik adam Mustafa Gürsel ‘pozisyon gol gibi görünüyordu’ dedi. Var da incelemeye bile gerek görülmemesi şaşırttı.