Bu pozisyonun gol olması gerekiyordu. Yardımcı hakem de pozisyona devam deyince, Kocaelispor tarihi bir golden oldu. İtirazlar sonucu değiştirmedi. Maç sonrasında da teknik adam Mustafa Gürsel ‘pozisyon gol gibi görünüyordu’ dedi. Var da incelemeye bile gerek görülmemesi şaşırttı.
08 Nis 2024 - 09:38- Spor Güncelleme:
TARİHİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ
30.dakikada sağdan Candeias’ın kullandığı kornere mermi gibi bir kafaya vuran Emir Ortakaya’nın bu şutunda kaleci topu içeride içeride tuttu ve oyun alanına itti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Metin Sert - Gol teknolojisi olmadan sonuç alınamaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.