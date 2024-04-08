08 Nis 2024 - 09:38- Spor G:

TARİHİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ

30.dakikada sağdan Candeias’ın kullandığı kornere mermi gibi bir kafaya vuran Emir Ortakaya’nın bu şutunda kaleci topu içeride içeride tuttu ve oyun alanına itti.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
TARİHİ GOLÜMÜZ VERİLMEDİ mask

Bu pozisyonun gol olması gerekiyordu. Yardımcı hakem de pozisyona devam deyince, Kocaelispor tarihi bir golden oldu. İtirazlar sonucu değiştirmedi. Maç sonrasında da teknik adam Mustafa Gürsel ‘pozisyon gol gibi görünüyordu’ dedi. Var da incelemeye bile gerek görülmemesi şaşırttı.
# oldu, Kocaelispor, var

08 Nis 2024 - 09:38 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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