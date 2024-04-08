İzmit Belediyesi personellerinden ‘Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır, Kocaelispor’un Çorum FK ile oynadığı maç için Çorum deplasmanına gitti. Maç sonrası bir anda rahatsızlanan Erkan Çakır, Çorum’da hastaneye kaldırılırken beyninde pıhtı attı tespit edildi. Yoğun bakımda uyutulduğu öğrenilen Çakır’ın durumu ciddiyetini koruyor.
08 Nis 2024 - 09:35- Gündem Güncelleme:
Kocaelispor’un maçına gitmişti ‘Köfte Erkan’ yoğun bakıma kaldırıldı
Kocaelispor’un Çorum deplasmanına giden ‘Köfte Erkan’ lakaplı Erkan Çakır, yoğun bakıma kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmi̇tli̇ - Miletimizi aşıdan aşıya koşturanlar,acaba bu vebali nasıl ödeyecekler.3 veya 4 kez biontek yaptılar.Son zamanlarda bütün ölüm sebeplerinin altında beyne pıhtı atması var.
Kocaelisporlu - Geçmiş olsun Allah şifasını versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.