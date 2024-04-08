FIRAT GÜL: “TÜM TÜRKİYE HAFTAYA OYNAYACAĞIMIZ FİNAL MAÇINI TAKİP EDİYOR, FARKINDAYIZ”

Kocaelispor’u geçen sezon şampiyon yapıp 1.Lig’e yükselten GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül ise, “İki takımın da ligde bir pozisyonu var. Bizim hedefimiz şampiyonluk, Derince’nin ise ligde kalmak. Bütün planımızı galibiyet üzerine kurgulamıştık. Biraz da riskli oynadık. Birkaç tane kontradan pozisyon verdik. Korner dönüşlerinde kontralar yedik. Maçın genelinde biz de pozisyonlar bulduk. Oyunun içinde 60-70 dakika gol bulamazsak hamlelerimiz belliydi; skor üretmeye çalışacağımız oyuncuları oyuna dahil ettik. Daha çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Bu maçta berabere kalmışsın ya da galip gelmişsin, önümüzdeki hafta için fark etmiyordu. 1 puanla önümüzde olan Amedspor şimdi 3 puan önümüze geçti. Galip de gelseydik, berabere de kalsak bir şey değiştirmiyor; önümüzdeki hafta maçını kazanmamız lazım. İşler döndü dolaştı final maçına geldi. Bu maçı tüm Türkiye takip ediyor, farkındayız. Kastamonu halkına geldiğimizde söz verdik ve inşallah o sözü tutacağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Başka hiçbir hesap yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah istediğimiz skoru alıp ligin sonunu göreceğiz” açıklamasında bulundu.