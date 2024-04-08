SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN KALBİNİZE İYİ BAKIN

Kardiyoloji uzmanı Dr. Turan, modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanlara rağmen, kalp ve damar hastalıklarının dünya genelinde hala en yaygın ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'de ise her 3 dakikada bir kalp damar hastalığına bağlı bir ölüm yaşandığını vurgulayan Dr. Turan, üzücü bir şekilde bu ölümlerin üçte birinin 70 yaş altında, yani "erken" yaşlarda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Dr. Turan, kalp damar hastalıklarının risk faktörlerinin bir kısmının değiştirilemez olduğunu (yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık gibi), ancak önlenebilir risk faktörlerinin büyük bir kısmının sağlıksız beslenme, hareketsizlik, obezite, tütün kullanımı, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol ve stres gibi etmenlere dayandığını belirtti. Erken dönemde bu risk faktörlerinin tespit edilerek tedavi edilmesinin ve önlemler alınmasının, erken yaşta ölümlerin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Dr. Turan, kalp sağlığını korumak için yapabileceğimiz bazı yaşam tarzı değişikliklerini de sıraladı:

1-Sağlıklı Beslenme: Paketlenmemiş, gerçek besinlerin (yağsız kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri, kepekli tahıllar, bakliyat vb.) tüketilmesini önerdi. Ayrıca, bol miktarda meyve ve sebze tüketilmesi, basit şeker ve tuz tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı.

2-Fiziksel Aktivite: Daha fazla hareket etmek ve oturma süresini azaltmak için önerilerde bulundu. Merdiven kullanımı, yürüyüş gibi basit aktivitelerin kalp sağlığı için büyük önem taşıdığını belirtti.

3-Tütün Kullanımından Kaçınma: Tütün ürünlerinin kalp ve damar sağlığına zararlı olduğunu ve bu alışkanlıktan uzak durmanın önemli olduğunu vurguladı. Sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine de değindi.

4-Düzenli Sağlık Kontrolleri: Kan basıncı, kolesterol düzeyi ve kan şekeri gibi değerlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kontrollerin kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

5-Stresle Başa Çıkma: Hobi edinmek ve düzenli egzersiz yapmanın stresle başa çıkmada önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.