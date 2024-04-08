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Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Büyükşehir, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek

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Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba günü ile bayramın son gününe denk gelen 12 Nisan Cuma günü 24.00’e kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. 

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. 

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
# hizmet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

08 Nis 2024 - 10:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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