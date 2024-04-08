- Ekonomi

Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Dolar/TL kuru son zamanlarda karışık bir seyir sergiliyor.

Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı mask
Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı
Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı
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Büşra Kapan'ın haberine göre, Dolar/TL geçen hafta sert yükselişlerini bir miktar dizginleyerek 32,00 TL sınırında bulunuyor.

Yen haftanın ilk işle gününde 09.55'te 32,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Nisan itibariyle satıcılı seyir başlatan dolar/TL kuru seyrini yeni haftaya taşıyor.

Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Euro/TL tarafında da saat diliminde 34,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’de haftanın ilk işlem gününde sakinliğin olduğu görülüyor.

Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Bu hafta yurtiçi piyasaları Ramazan Bayramı sebebiyle kapalı olacakken, ABD piyasalarında enflasyon rakamları yakından izlenecek.

Bayram dönüşü yurtiçi piyasalarının işleme açılmasıyla beraber, döviz kurları üzerinde hareketlilik yaşanabilir.
# yeni

08 Nis 2024 - 10:25 - Ekonomi

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