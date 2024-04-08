Dolar bayram öncesi haftaya böyle başladı

Büşra Kapan'ın haberine göre, Dolar/TL geçen hafta sert yükselişlerini bir miktar dizginleyerek 32,00 TL sınırında bulunuyor.
Yen haftanın ilk işle gününde 09.55'te 32,03 seviyesinde bulunuyor. 1 Nisan itibariyle satıcılı seyir başlatan dolar/TL kuru seyrini yeni haftaya taşıyor.
Euro/TL tarafında da saat diliminde 34,86 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL’de haftanın ilk işlem gününde sakinliğin olduğu görülüyor.
Bu hafta yurtiçi piyasaları Ramazan Bayramı sebebiyle kapalı olacakken, ABD piyasalarında enflasyon rakamları yakından izlenecek.
Bayram dönüşü yurtiçi piyasalarının işleme açılmasıyla beraber, döviz kurları üzerinde hareketlilik yaşanabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.