Araç sahipleri dikkat! Bayramda cep yakacak

Bayramın gelmesi ile sürücülere en çok kesilen cezalar başta araç kullanırken telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak. Denetimlerin hayli artması ile sürücülere en çok bu iki ihlalden dolayı ceza kesiliyor.
Emniyet’teki trafik cezaları verilerinde geride bıraktığımız 2023 yılının tamamında toplam 555 bin 668 kaza gerçekleşti. Kazaya neden olan sürücü kusurları incelendiğinde ilk sırada aşırı hız yer alıyor. İkinci sırada kusur kavşak gibi noktalarda geçiş önceliği kuralına uymamak geliyor.
Bu ihlal sonrasında hatalı sollama ve kendi şeridinde gitmeme, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymama (sinyal), kırmızı ışık ve ‘Dur’ işaretine uymama, aşırı hızlı araç kullanma gibi sürücü kusurlarının trafik kazalarına sebebiyet verdiği raporlandı.
2024’HANGİ KUSUR NE KADAR CEZA
Trafik cezalarına bu senenin başında zam yapılmış, değerleme oranı kapsamında yüzde 58.46 fiyat artışı yapılmıştı. Bu senenin başında trafik cezaları şu şekilde:
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
Drift atma cezası 32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
TRAFİK CEZASI KESİLDİ Mİ? NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Bu bayramda sürücülerin farkında olmadan kendilerine kesilen cezaları nereden öğrenebilecekleri, nasıl ödeyebilecekleri kısmında kafalarında soru işareti olanlara ise Online sistem yardımcı oluyor.
E-Devlet’e giriş yapan kullanıcılar üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasından, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından ve PTT üzerinden “Ceza Sorgulama ve Ödeme” sayfasından sorgulama yaptıklarında kendilerine kesilen cezaları görebilir ve ödeyebilir.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.