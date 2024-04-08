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Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Bayram öncesi milyonlarca vatandaş “Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman” sorusunun yanıtını arıyor.

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Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? mask

KOCAELİ'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan Bayramı namazının kaçta kılınacağını ramazan.diyanet.gov.tr sitesi üzerinden paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Kocaeli'de bayram namazı saat 07.00'de kılınacak
# 2024

08 Nis 2024 - 10:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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