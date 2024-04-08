Gram altında yeni uygulama

Altın fiyatlarının gündemdeki yükselişi ve rekorları, altın yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir uygulamanın devreye alınmasına yol açtı. Yeni uygulama ile gram altın alım-satımı ile yatırımının 7 gün 24 saat ulaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcıların Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını kolayca yapabilecekleri belirtiliyor.