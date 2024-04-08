Altın fiyatlarının gündemdeki yükselişi ve rekorları, altın yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir uygulamanın devreye alınmasına yol açtı. Yeni uygulama ile gram altın alım-satımı ile yatırımının 7 gün 24 saat ulaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcıların Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını kolayca yapabilecekleri belirtiliyor.
- Ekonomi
Gram altında yeni uygulama
Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor: Türk lirası cinsinden gram altın GRAMXAUT (Tehter Gold) alım-satıma açıldı. Altın alım satımında gün ve saat farketmeksizin işlem yapılabileceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.