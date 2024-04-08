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Baçspor yeniden doğdu

2.Küme B Grubu’nda zirvede yer alan Baçspor, adeta küllerinden yeniden doğdu

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Baçspor yeniden doğdu mask

Takımın antrenörü ve yöneticisi Mehmet Akif Karaman “Çooook şükür hedeflerimize sadece bir adım kaldı. Bugün (cumartesi) oynanan karşılaşmalarda Baçspor A takımımız, rakibini deplasmanda yenerek ligi haftalar öncesinden şampiyon olarak bitirmeye adım attı. Artık son bir adım kaldı. Baçspor U/17 takımımız rakibi karşısında deplasmanda net bir skor alarak galip geldi. Aynı gün Baçspor futbol akademimiz de hafta sonu antrenmanını gerçekleştirerek, alt gruplardan gümbür gümbür geldiğimizi gösterdi. Hayat paylaşınca güzel. İyi ve güzel olan beklenir” dedi.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

İzmit Baçspor

7

7

0

0

28

9

19

21

2.

Turgutspor

8

4

3

1

17

10

7

15

3.

Körfez Birlik

8

3

2

3

25

20

5

11

4.

İlimtepe GB

7

3

2

2

17

12

5

11

5.

MAP Kavaklı

8

2

1

5

14

23

-9

7

6.

K.Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

-12

6

7.

Üçyoldoğu

8

2

0

6

14

29

-15

6

 

 Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

# Futbol

08 Nis 2024 - 11:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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