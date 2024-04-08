Baçspor yeniden doğdu

Takımın antrenörü ve yöneticisi Mehmet Akif Karaman “Çooook şükür hedeflerimize sadece bir adım kaldı. Bugün (cumartesi) oynanan karşılaşmalarda Baçspor A takımımız, rakibini deplasmanda yenerek ligi haftalar öncesinden şampiyon olarak bitirmeye adım attı. Artık son bir adım kaldı. Baçspor U/17 takımımız rakibi karşısında deplasmanda net bir skor alarak galip geldi. Aynı gün Baçspor futbol akademimiz de hafta sonu antrenmanını gerçekleştirerek, alt gruplardan gümbür gümbür geldiğimizi gösterdi. Hayat paylaşınca güzel. İyi ve güzel olan beklenir” dedi.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
7
7
0
0
28
9
19
21
2.
8
4
3
1
17
10
7
15
3.
8
3
2
3
25
20
5
11
4.
7
3
2
2
17
12
5
11
5.
8
2
1
5
14
23
-9
7
6.
8
2
0
6
10
22
-12
6
7.
8
2
0
6
14
29
-15
6
Toplu sonuçlar:
Haftanın maçları:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.