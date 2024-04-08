Malta ve Pelitli zorlanıyor diğerleri şimdilik rahat

Şampiyon olarak çıkacak takımlar, iki grup hariç, diğer gruplarda çok zorlanmıyorlar. A Grubu’nda Malta ve Yeşilova kıyasıya kapışıyor, G Grubu’nda Pelitli zorlanıyor. İşte puan durumları ve haftanın analizi…

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1. İzmit Malta 8 5 3 0 24 9 15 18 2. Yeşilovaspor 8 5 2 1 18 9 9 17 3. Derince GB 8 4 3 1 17 9 8 15 4. Ç.Plajyoluspor 7 4 0 3 14 14 0 12 5. K.Çamlıtepe 8 3 2 3 21 12 9 11 6. K.Yenişehir 7 1 0 6 9 29 -20 3 7. Çay.Gençlik 8 0 0 8 5 26 -21 0

Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

1. Dumlupınar Futbol 9 8 0 1 34 4 30 24 2. Karamürsel Ereğli 9 6 2 1 30 9 21 20 3. Gölcük Asarköy 9 5 1 3 14 11 3 16 4. Yazlıkspor 9 5 0 4 19 18 1 15 5. Gölcük Şirinköy 9 4 2 3 16 13 3 14 6. Ulaşlıspor 9 4 0 5 12 13 -1 12 7. K.Akçatspor 9 1 1 7 12 42 -30 4 8. K.Barbaros [ihraç] 9 0 0 9 0 27 -27 0

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Haftanın maçları:

2.KÜME F GRUBU PUAN DURUMU

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Haftanın maçları: