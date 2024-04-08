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Malta ve Pelitli zorlanıyor diğerleri şimdilik rahat

2.Küme’de sezon sonuna yaklaşılırken direkt 1.Küme’ye çıkacak ilk takım ve play-off oynayacak 2. ve 3. Takımlar mücadeleyi sürdürüyor.

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Malta ve Pelitli zorlanıyor diğerleri şimdilik rahat mask
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Şampiyon olarak çıkacak takımlar, iki grup hariç, diğer gruplarda çok zorlanmıyorlar. A Grubu’nda Malta ve Yeşilova kıyasıya kapışıyor, G Grubu’nda Pelitli zorlanıyor. İşte puan durumları ve haftanın analizi…

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

1.

İzmit Malta

8

5

3

0

24

9

15

18

2.

Yeşilovaspor

8

5

2

1

18

9

9

17

3.

Derince GB

8

4

3

1

17

9

8

15

4.

Ç.Plajyoluspor

7

4

0

3

14

14

0

12

5.

K.Çamlıtepe

8

3

2

3

21

12

9

11

6.

K.Yenişehir

7

1

0

6

9

29

-20

3

7.

Çay.Gençlik

8

0

0

8

5

26

-21

0

 

Toplu sonuçlar:

 

Haftanın maçları:

 

2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU

1.

Dumlupınar Futbol

9

8

0

1

34

4

30

24

2.

Karamürsel Ereğli

9

6

2

1

30

9

21

20

3.

Gölcük Asarköy

9

5

1

3

14

11

3

16

4.

Yazlıkspor

9

5

0

4

19

18

1

15

5.

Gölcük Şirinköy

9

4

2

3

16

13

3

14

6.

Ulaşlıspor

9

4

0

5

12

13

-1

12

7.

K.Akçatspor

9

1

1

7

12

42

-30

4

8.

K.Barbaros [ihraç]

9

0

0

9

0

27

-27

0

 

 Toplu Sonuçlar:

 

Haftanın maçları:

2.KÜME F GRUBU PUAN DURUMU

1.

Çayırova Gençlerbirliği

9

8

1

0

36

7

29

25

2.

Er Bakan Gençlik

9

5

3

1

35

11

24

18

3.

Mollafenarispor

9

5

3

1

22

10

12

18

4.

Darıca İdman Y.

9

5

1

3

27

11

16

16

5.

Yeni Mahalle G.

9

3

4

2

21

14

7

13

6.

Ç.Şekerpınar G.B

9

2

1

6

15

35

-20

7

7.

Gebze Denizliköyü

9

1

1

7

12

32

-20

4

8.

Gebze Genç Kale

9

0

0

9

7

55

-48

0

 

 Toplu sonuçlar:

 Haftanın maçları:

# yeni, Futbol, Darıca

08 Nis 2024 - 11:27 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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