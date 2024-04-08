Alemdar: “1.Lig’in en genç kadrosuyla sezonu tamamladık”

PLAY-OFF OYNAMAK GURURUMUZ OLDU
Kadınlar 1.Ligi’ni, ligin en genç kadrosu, yabancısı olmayan, tamamı alt yapımızdan oluşan oyuncu kadromuzla play off oynayarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tabloda görünenden çok, kadın futboluna katkı sunmak amacı ile çıktığımız bu yolda, bu sene alt yapımızdan 2008 doğumlu 3 oyuncumuzu A takımımıza kazandırdık. Yeni sezonda bu sayıyı arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizde durmak yok!” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.