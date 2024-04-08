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Alemdar: “1.Lig’in en genç kadrosuyla sezonu tamamladık”

Yolculuğumuzun, görünenden daha güzel olduğu bir sezonu bugün (pazar günü) oynadığımız son maçımız ile tamamladık

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Alemdar: “1.Lig’in en genç kadrosuyla sezonu tamamladık” mask
Alemdar: “1.Lig’in en genç kadrosuyla sezonu tamamladık”
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PLAY-OFF OYNAMAK GURURUMUZ OLDU

Kadınlar 1.Ligi’ni, ligin en genç kadrosu, yabancısı olmayan, tamamı alt yapımızdan oluşan oyuncu kadromuzla play off oynayarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tabloda görünenden çok, kadın futboluna katkı sunmak amacı ile çıktığımız bu yolda, bu sene alt yapımızdan 2008 doğumlu 3 oyuncumuzu A takımımıza kazandırdık. Yeni sezonda bu sayıyı arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizde durmak yok!” dedi.
# oldu, yeni

08 Nis 2024 - 11:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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