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Bülent Ecevit Kara: “Aslan yürekli çocuklarım”

Hereke Yıldızspor antrenörü Bülent Ecevit Kara, öğrencilerine övgü yağdırdı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bülent Ecevit Kara: “Aslan yürekli çocuklarım” mask

Kara şunları söyledi:

“Elit U-18 ligi başladığı tarihten itibaren, bütün maçları, esame listesine  yazılı 13-14 kişi ile oynadık. A takımın verdiği mental yorgunluk ile  takımı ligden çekmeyi bile düşündük. Bu 13-14 genç ‘biz sonuna kadar gideceğiz hocam’ dediler ve sonuna geldiler. Bu başarı tamamen A takım ve U-18 bir arada oynayan aslan yürekli çocuklarımındır. Onlarla gurur duyuyorum”.

08 Nis 2024 - 11:32 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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