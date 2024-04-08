Bülent Ecevit Kara: “Aslan yürekli çocuklarım”

Kara şunları söyledi:

“Elit U-18 ligi başladığı tarihten itibaren, bütün maçları, esame listesine yazılı 13-14 kişi ile oynadık. A takımın verdiği mental yorgunluk ile takımı ligden çekmeyi bile düşündük. Bu 13-14 genç ‘biz sonuna kadar gideceğiz hocam’ dediler ve sonuna geldiler. Bu başarı tamamen A takım ve U-18 bir arada oynayan aslan yürekli çocuklarımındır. Onlarla gurur duyuyorum”.