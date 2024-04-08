D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
1- Depresyon veya anksiyete (kaygı)
2- Düşük kemik yoğunluğu veya kemik kırıkları,
3- Yorgunluk ve genel güçsüzlük
4- Kas krampları ve kaslarda zayıflık
5- Eklem ağrıları (en sık görülen dizlerde ağrı ve bel ağrısı)
6- Kan şekeri sorunları
7- Bağışıklıkta düşüklük
8- Kanda düşük kalsiyum düzeyi
9- Ruh halinde değişiklikler ve tedirginlik
10- Kilo alma
11- Kronik diş eti hastalığı
12- Yüksek tansiyon
13- Bağırsak sorunları
14- Alerjiler
Bu belirtiler varsa bulunduğunuz yerdeki devlet hastanesindeki bir doktora başvurmanızda yarar var. Çünkü D vitaminine ASM’lerde bir süredir bakılmıyor.
Yeni yapılan bir çalışma 4 yaş altı çocuklarda D vitamini düzeyi düşük olanlarda atopik dermatitin (egzama) daha sık görüldüğünü gösteriyor. (3)
Güneş vitamini olarak bilinen D vitamininin vücudumuzda sentezlenebilmesi için güneşin UVB ışınlarına maruz kalmak gerekiyor. UVB ışınları bugünlerde ülkemize ulaşmaya başladı.
D vitamini en fazla, güneşin UVB ışınlarının en dik açıyla bulunduğumuz yere ulaştığı saatlerde sentezleyebiliyoruz. O nedenle biz öğle saatlerinde 20-30 dakika güneşlenmeye başladık. Bugün güneşleneceğimiz için D3 takviyesi almadık, sadece K2 aldık.
Gerçi SY takipçileri çok iyi biliyor ama aramıza yeni katılan takipçilerimiz için, bundan sonra güneşin nimetleriyle ve usulüne uygun güneşlenmeyle ilgili video paylaşımlarımız gelecek…
Kaynaklar:
(1) https://universityhealthnews.com/daily/depression/10-vitamin-d-deficiency-symptoms-that-you-can-identify-yourself/
(2) http://eatlocalgrown.com/article/14504-signs-of-vitamin-d-deficiency.html
(3) DOI: 10.1016/j.waojou.2024.100890
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.