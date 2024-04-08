Kocaeli’de vatandaş çikolataya hasret kalacak!

Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken Kocaeli'de bayram heyecanı giderek artıyor. Özellikle bayramın vazgeçilmezi olan çikolata, şeker ve lokum satışları da hız kazanmaya başladı. Kocaeli'nin çeşitli semtlerinde bulunan marketlerde, tatlı ve şekerleme reyonları bayram alışverişlerini bekliyor. İzmit'in tarihi ve işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi, bayram alışverişi için yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Yıllardır bu cadde üzerinde hizmet veren Helvacı Abdullah, İzmit halkının bayram alışverişindeki en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. 1938’den beri süre gelen Helvacı Abdullah İzmit halkına hizmet vermeye devam ediyor.

KALİTELİ ÇİKOLATA 2 BİN TL’LERİ BULACAK

Her bayram kapının önüne kadar kuyruklar oluşan Helvacı Abdullah'ta, bu senede Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez noktalarından birisi oldu. 4. Kuşak sahibi olan Cihan Gürkan, bayram yaşanırken gazetemize açıklamalarda bulundu. Kakao ağaçlarına yaşanan problemin Kurban Bayramı’nda fiyatları arttıracağını belirten Gürkan, “Yaklaşık 86-87 yıldır aynı yerdeyiz. Fethiye Caddesi'nin en eski dükkânı, en eski şekercisiyiz. Fiyatlardan bahsetmek gerekirse bu bayramda maalesef ki ekonomik bir kriz var. Çikolata da kakao krizi var. Kakao ağaçların yaklaşık yüzde 50’si virüsten dolayı gittiği için şu an dolar bazında sadece kakao yağı fiyatları neredeyse 3 katına çıktı. Bu tabi ki çikolataya yansıyor. Şu anda bin liranın üzerine geçti çok kaliteli bir çikolata ve muhtemelen Kurban Bayramı'nda 2 bin liraları bulacak gibi görülüyor. Bu nedenle müşteriler şekere rağbet gösteriyor. Şekerin yanı sıra lokum tercih eden müşterilerimiz var. En uygun fiyatlısı lokum, fiyatları 100-200 lira arasında olduğu için müşteriler artık şekerin yanı sıra lokumu da tercih etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ARTIK YARIM KİLO ALMAYA BAŞLADI

Müşterilerin çikolata ve şekerleme tercih ederken daha az aldıklarını ifade eden Gürkan, “Müşteriler maalesef enflasyondan dolayı bir kilo yerine yarım kilo almaya başladı. Her klasik bayramda bir kilo çikolata alan müşterimiz, artık yarım kilo almaya başladı. Çikolata almaya vatandaşlar fiyatları gördüğünde şekere yöneldi. İnsanlarda haklı. Şekerle çikolata arasında fark çok arttı” şeklinde konuştu.