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İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair İhsan Işık, Kocaeli'de toprağa verildi.

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İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı mask
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Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair İhsan Işık, Kocaeli'de toprağa verildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık'ın cenazesi, Gebze ilçesine getirildi.

Işık için Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osman Yılmaz Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra  AKP Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile  CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler katıldı.
# AKP, chp

08 Nis 2024 - 12:07 - Asayiş

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