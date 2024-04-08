Kartepe Belediyesi'nde 17 gündem maddesi karara bağlandı

Kartepe Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman yaptığı konuşmada , “Hepiniz hoş geldiniz, öncelikle hayırlı olsun. Rabbim hiçbirimizi mahcup etmesin. İnşallah bu dönem hemşehrilerimize güzel hizmetlere vesile oluruz. Halkımızın iradesi başımızın üstenedir. Halkımızın tercihi ile meclisimiz bu şekilde teşekkül etti. Sizler adına halkımıza gönülden, yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kartepe Belediyesi Komisyon seçimleri yapıldı. Meclis toplantısında 1.Başkan Vekilliğine Orhan Akyüz, 2.Başkan Vekilliğine Erol Yılmaz, Meclis Asil Kâtip üyeliğine Eda Açıkyol ve Elif Durmuş, yedek katip üyeliklerine Bilal Karslı ve Hakan Özçelik seçildi. Encümen Üyeliklerine ise Ahmet Özüer, Erol Yılmaz ve Hulusi Aktop yapılan gizli oylama ile seçildiler.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Meclis gündeminde yer alan İhtisas Komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. İmar Komisyonu; Enes Aydınlı, Eda Açıkyol, Bilal Karslı, Sedat Topal, İkram Demci Plan ve Bütçe Komisyonuna; Zafer Turhan, Selçuk Kösemen, Erol Yılmaz, Kadir Keskin, Serkan Altıntaş, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Elif Durmuş, Murat Sağlam, Selçuk Kösemen, Oktay Kösem, Sefa Çelebi, Çevre Komisyonuna; Hakan Özçelik, Sedat Bal, Bilal Karslı, Zeki Karakadılar, Oktay Kösem, Çeşitli İşler Komiyonuna; Mahir Tutak, Ahmet Güngörmez, Bahri Özdemir, Serkan Altıntaş, Zeki Karakadılar, Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Ali Karakaş, Hulisi Aktop, Hüseyin Şimşek, Ebru Önal Çetinkaya seçildi.

BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Marmara Belediyeler Birliği’ne; Hakan Özçelik ve Mahir Tutak, Tarihi Kentler Birliği’ne Erol Yılmaz ve Hulusi Aktop, Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği’ne Selçuk Kösemen, Hüseyin Şimşek, Enes Aydınlı oy çokluğu ile seçildiler. Meclis gündeminde yer alan evsel katı atık bertaraf tarifeleri, Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi No:122 adresinde bulunan Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Eşme, İstasyon, Uzunbey, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri Uygulama İmar Planı değişikliği, meclis sesli ve görüntülü kayıt, meclis ve komisyon üyeleri huzur hakkı, belediye başkan yardımcısı ödeneği, sosyal denge sözleşmesi için yetki verilmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

Yasa gereği 2023 yılı Faaliyet Raporu maddesinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yerini 1.Başkan Vekili Orhan Akyüz’e bıraktı. Rapor okunması sonrasında oy çokluğu ile rapor kabul edildi. Kartepe Belediye Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı 03 Mayıs Cuma Günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.