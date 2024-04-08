Derince’de Mezarlık Ziyaretleri için ücretsiz servis

Derince Belediyesi, Arefe Günü ve Ramazan Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kabristan ziyareti gerçekleştirecek olan vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Kabir ziyareti yapacak olan ilçe halkı için 9 Nisan (Arefe Günü) ve 10-11-12 Nisan tarihlerinde her gün iki ayrı güzergahtan servis kaldırılacak. Bayram boyunca gerçekleştirilecek otobüs seferleri programına göre saat 10.00’da Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünden kalkacak araç, ardından İbni Sina Mahalle Muhtarlığı, Derince Kent Meydanı ve Çınarlı Köy Meydanı’ndan vatandaşları alarak kabristana götürecek. Daha sonra saat 12:00’de dönüş yapacak. Saat 14.00’te ise Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarlığı önünden kalkacak araç da Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı, Sırrıpaşa Mahalle Muhtarlığı ve Mersincik Mahalle Muhtarlığı’nın önünden vatandaşları alarak kabristana götürüp, ardından saat 16:00’da geri dönüş yapacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.