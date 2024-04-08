AKP KOCAELİ'DE ANKET ÇALIŞMASI DÜZENLEYECEK

Erdoğan, seçim sonrası yapılan ilk MYK'da, seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulmasını ve kısa sürede bir rapor hazırlanıp, kendisine sunulmasını istedi.

Bu doğrultuda, 81 ilde sahaya inecek olan AKP, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin, buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.