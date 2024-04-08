- Siyaset

AKP KOCAELİ'DE ANKET ÇALIŞMASI DÜZENLEYECEK

AKP'de 31 Mart seçim sonuçları için Kocaeli dahil 81 ilde anket çalışması düzenleyecek

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP KOCAELİ'DE ANKET ÇALIŞMASI DÜZENLEYECEK mask

Erdoğan, seçim sonrası yapılan ilk MYK'da, seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulmasını ve kısa sürede bir rapor hazırlanıp, kendisine sunulmasını istedi.

Bu doğrultuda, 81 ilde sahaya inecek olan AKP, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin, buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.
# AKP, seçim, ilçe

08 Nis 2024 - 13:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.603.265 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL