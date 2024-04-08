Karakadılar yerine vekil atadı!

CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Zeki Karakadılar, yerel seçimlerde Kartepe meclis üyesi olarak seçildi. İl gençlik kolları başkanlığı görevine de aynı anda devam eden Karakadılar seçim döneminde ataması beklenen başkan vekilini şimdi atadı.

4 YILDIR SEÇİM YOK

Vekil olarak Umut Sevencan’ı atayan Karakadılar'ın ne zaman istifa edeceği de merak konusu oldu. 4 yıldır seçim bekleyen ve değişim isteyen CHP'li gençler neredeyse 30 yaşına gelen gençlik kollarında yenilenme talebini her yerde dile getiriyor.