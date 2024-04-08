Karakadılar yerine vekil atadı!

CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Zeki Karakadılar, yerel seçimlerde Kartepe meclis üyesi olarak seçildi. İl gençlik kolları başkanlığı görevine de aynı anda devam eden Karakadılar seçim döneminde ataması beklenen başkan vekilini şimdi atadı.
4 YILDIR SEÇİM YOK
Vekil olarak Umut Sevencan’ı atayan Karakadılar'ın ne zaman istifa edeceği de merak konusu oldu. 4 yıldır seçim bekleyen ve değişim isteyen CHP'li gençler neredeyse 30 yaşına gelen gençlik kollarında yenilenme talebini her yerde dile getiriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.