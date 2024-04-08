Grubunu lider bitirerek şampiyon olan U19 takımı futbolcularının 200.000 TL tutarındaki şampiyonluk prim ödemeleri ve bayram öncesi personel maaş ödemeleri bugün itibariyle kulüp tarafından gerçekleştirildi. Baykan Recep Durul ve yönetim hayır duası aldı.
- Spor
KOCAELİSPOR PARALANDI
Kocaelispor U-19 Takımı ve Kulüp Personeli maaşlarını aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.