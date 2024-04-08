KOCAELİSPOR PARALANDI

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Kocaelispor U-19 Takımı ve Kulüp Personeli maaşlarını aldı

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Grubunu lider bitirerek şampiyon olan U19 takımı futbolcularının 200.000 TL tutarındaki şampiyonluk prim ödemeleri ve bayram öncesi personel maaş ödemeleri bugün itibariyle kulüp tarafından gerçekleştirildi. Baykan Recep Durul ve yönetim hayır duası aldı.

08 Nis 2024 - 15:01 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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