İYİ PARTİLİ UFUK TURAN SİYASETİ BIRAKTI!

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Turan,

“2017 yılında Kurucu İlçe Başkanı olarak başladım ve İl Teşkilat Başkanlığı yaptığım İyi Partideki aktif siyasi yaşantımı sonlandırıyorum. Bu süreçte çok güzel dostlar edindim. Bu dostluklarımı hayatımın sonuna kadar sürdüreceğim. Kapımda gönlümde hepsine her zaman sonuna kadar açık olacak. İyi partide siyaset yaparken gönlünü kırdığım arkadaşlarım varsa hepsinden özür diliyorum. Bana kötülük yapanlar dahil ayrım yapmadan herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerde hakkınızı helal edin. Yolunuz açık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.