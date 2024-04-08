İYİ PARTİLİ UFUK TURAN SİYASETİ BIRAKTI!

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Turan,
“2017 yılında Kurucu İlçe Başkanı olarak başladım ve İl Teşkilat Başkanlığı yaptığım İyi Partideki aktif siyasi yaşantımı sonlandırıyorum. Bu süreçte çok güzel dostlar edindim. Bu dostluklarımı hayatımın sonuna kadar sürdüreceğim. Kapımda gönlümde hepsine her zaman sonuna kadar açık olacak. İyi partide siyaset yaparken gönlünü kırdığım arkadaşlarım varsa hepsinden özür diliyorum. Bana kötülük yapanlar dahil ayrım yapmadan herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerde hakkınızı helal edin. Yolunuz açık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.