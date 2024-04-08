İş Hukukunda En Sık Karşılaşılan Uyuşmazlıklar

İşçi ile işveren arasında en çok yaşanan uyuşmazlıklar işyeri düzeni ve ücretler konusundadır. Aralarındaki iş ilişkisi bazen işçi bazen de işveren tarafından kötüye kullanılır. Sonuçta da ortaya anlaşmazlıklar çıkar. Her iki tarafın iş sözleşmesi devam ederken da sona erdikten sonra da avukat desteği alarak çıkabilecek olumsuz sonuçları engellemeye çalışması gerekir.

İş Yerinde Mobbing (Bezdiri)

İşyerinde işçi tamamen işverenin emir ve talimatları altındadır. İşverenler zaman zaman bu durumu istismar ederek işçiyi gereğinden fazla baskı altına alırlar. Bu durumda işçi hukuk tarafından korunmalıdır. Bunu sağlamak için de mobbing hali işçi açısından haklı istifa nedeni olarak kabul edilmektedir.

Gerekmediği halde işçinin görev yerinin sık sık değiştirilmesi, işçinin diğer işçiler önünde küçük düşürülmesi, yoğun eleştiri ile işçinin motivasyonunun bozulması, işçiyi muhatap almamaya yönelik davranışlar sergilemek ve benzeri nedenler mobbing sayılır. İşverenin bu yöndeki çeşitli davranışlarının mobbing olarak kabul edilebilmesi için süreklilik arz etmesi gereklidir.

Kıdem ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Anlaşmazlıklar

Kıdem ve ihbar tazminatı feshe bağlı alacaklardandır. İhbar tazminatı şartları varsa hem işçi hem işveren tarafından talep edilebilir. Kıdem tazminatı talebi ise sadece işçi tarafından yapılabilir. Bu tazminatlara hak edilip edilmediği konusu mahkeme tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenir.

İşçilerin haklı nedenlerle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı talebi mümkün olur. Her işten çıkış işçiye kıdem tazminatı hakkı sağlamaz. İhbar tazminatı ise yapılan feshin şekline göre ortaya çıkar. İşverenler kimi zaman işçilerin tüm bu taleplerini sürüncemede bırakmayı tercih ederler. Bazen de taraflar anlaşarak fesih ve tazminatların ödenmesine karar verirler.

Sigortasız İşçi Çalıştırma

Çalışanlar sigortalı olmanın avantajlarından çalışırken ve emekli olduktan sonra çeşitli şekillerde faydalanırlar. Sigortasız çalışmak işçi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi işveren için de parasal yükümlülükler ve ceza anlamına gelir. Sigortasız çalışma tarafların (geçerli olmasa da) anlaşmaları sonucunda da meydana gelmektedir.

İşçi çalıştırdığını bildirmek ve işçinin sigortasını yaptırmak işverenin sorumluluğunda olsa da bundan sıkça kaçılmaktadır. Maliyetleri kısma düşüncesiyle yapılan bu tür hareketler işverenlere gelecekte olumsuz biçimde yansır. Sigortasız çalıştırılan işçi ise hizmet tespiti davası açarak geçmiş dönem sigortalarının ödenmesini sağlayabilir.

İş Kazalarından Doğan Anlaşmazlıklar

İş kazaları işçi ve yakınları açısından önemli derecede maddi ve manevi sonuçları olan olaylardır. Gerekli önlemlerin alınmaması veya işçinin dikkatsizliği iş kazalarına neden olur. İşveren işçinin emeğinden en üst düzeyde faydalanıyor olsa da iş kazasından doğan sorumluluğu üstlenmemek veya azaltmak isteyebilir.

İş kazası işçi lehine maddi ve manevi tazminatı ortaya çıkarır. Burada önemli olan husus kazanın kimin kusurundan kaynaklandığının belirlenmesidir. Uzman bilirkişilerce tarafların kusurunun tespit edilebilmesi için, mahkeme tarafından şahitlerin beyanına başvurulur ve gerektiğinde iş kazasının gerçekleştiği yerde keşif yapılır.

İşe İade Davaları

İş sözleşmelerinde fesih en son çaredir. Fesih yoluna gitmeden önce gerekli ise işveren tarafından işçinin savunması alınmalı, işçi uyarılmalı veya fesihten daha hafif şekillerde cezalandırılmalıdır. İşten çıkarma işveren açısından olumsuz maddi sonuçları olabilecek bir süreçtir.

İşten çıkarılan işçi işine geri dönmek istiyorsa işe iade davası açmalı ve işten haklı veya geçerli bir neden olmadan çıkarıldığı konusunu ortaya çıkarmalıdır. Aslında feshin haklı olduğu konusunda ispat yükü işverendedir. İşçi davayı kazanırsa işe dönüş hakkı elde eder. İşveren işe dönüşü kabul etmezse işe başlatmama tazminatı ve işçinin çalışmadan geçirdiği süreye ait ücreti ödemeye mahkum edilir.