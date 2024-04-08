Erol Ölmez mazbatasını aldı!

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP’nin adayı olan Erol Ölmez yüzde 33.72 oy alırken en yakın rakibi Bağımsız Aday Cengiz Kan yüzde 30.94 oy almıştı. 885 oy farkı ile seçimi kazanan Erol Ölmez Kandıra Belediye Başkanı oldu. Başkan seçilen Ölmez Kandıra Hükümet Konağı’da Hakim Hayriye Toru’dan başkanlık mazbatasını aldı.

GÜZEL HİZMETLER YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Erol Ölmez konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz kazandı Kandıra’mız kazandı. Güzel hizmetler yapmak için yola çıktık. Allah nasip etti arkadaşlarımızla birlikte Kandıra’mıza en güzelini yapmak için çalışacağız. Allah bize daha iyilerini yapmayı nasip etsin.

HERKESİN ABİSİ KARDEŞİ OLACAĞIZ

İlkerimizden şaşmayacağız, birlik içinde 5 yıl sonunda buluşmak dileğiyle. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapacağız. Önümüzde bayram var. Hep beraber kutlayacağız. Milletimizin bayramını kutluyorum. Belediyemize çıkacağız görevi devr alacağız. Herkesin yanındayız abisi kardeşi olacağız”

ADNAN BEY’E TEŞEKKÜR EDERİZ

Devir teslim töreninin ardından başkanlık makamında da basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Başkan Ölmez konuşmasında şunları söyledi, “ Hayırlı olsun. Mazbatalarımızı aldık. Bir sıkıntı yok. Adnan Bey’e teşekkür ederiz. Bundan sonraki hayatında sağlık bir yaşam dileriz. AK Parti olarak yaptıklarımızın üzerine katacağız. Bütün Kandıra’yı kucaklayacağız. Hep beraber olacağız. Birlikte kandıra olacağız. Yöneticiliği en iyi şekilde yapacağız.

KANDIRA RAHAT OLSUN

Kandıra rahat olsun. Hizmet yönünde sıkıntı olmayacak. Biz ayrım yapmadan hep beraber olacağız. Çifte bayram yapalım ondan sonra teşekkür ziyaretlerini yapacağız. Hizmet yarışı bugün itibarıyla başlamıştır şimdiden hayırlı olsun