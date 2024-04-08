'Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı' 20'nci ölüm yıldönümünde unutulmadı!

Zamanın vazgeçilmez dizisi olan Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakteri olan Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 yılında öldürülmüştü.

Süleyman Çakır hayranları bu yılda ölüm yıl dönümünü unutmadı. Üzerinden 20 geçmiş olmasına rağmen Süleyman Çakır’ın ölüm yıl dönümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hayranları, her yıl 8 Nisan’da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Süleyman Çakır’ı yad etmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca ise bu yılda geleneği bozmayarak sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Çakır’ı andığı bir video paylaştı.

Kaynarca paylaştığı videoda, 'Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı' ifadelerini kullandı.